Φωτιά σε δασική έκταση, εκδηλώθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.
Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
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Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στη φωτιά κατέπεσε, ωστόσο, τόσο ο χειριστής όσο και ο συγκυβερνήτης του πληρώματος είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με αναφορές που μετέφερε η ΕΡΤ, το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή και κατέπεσε στη λίμνη Αώου, ενώ ακολούθησε έκρηξη, όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ.
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