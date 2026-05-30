Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς δρούσαν τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δήλωναν μέχρι και εκτάσεις δημοσίου

Η «Επιχείρηση Θερισμός» , του ελληνικού FBI κατάφερε να «ξεσκεπάσει» πέντε εγκληματικές οργανώσεις με φόντο την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα οργανωμένα κυκλώματα, με την συγκεκριμένη μεθοδολογία και ιεραρχία, δήλωναν εκτάσεις που δεν ήταν δικές του για να εισπράξουν αγροτικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ότι, δήλωναν ακόμη και εκτάσεις δημοσίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφού υποβάλλονταν οι δηλώσεις για τις ενισχύσεις και εξασφάλιζαν τις επιδοτήσεις, έκαναν τροποποιήσεις στο Ε9 και διέγραφαν τις εκτάσεις ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Τη δράση τους, κάλυπταν μέσω ΚΥΔ, όπου έτσι είχαν πρόσβαση στις χαρτογραφικές αποτυπώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια.

Οι τοποθεσίες που «θέριζαν» τα κυκλώματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε, δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τη Σάμο. Η δεύτερη, ήταν ενεργή στο Κιλκίς και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Η τρίτη κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης και ακόμα δύο ομάδες που είχαν ως «έδρα» τη Μακεδονία, αλλά τα «πλοκάμια» τους έφταναν έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο.

Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσαν

Οι απατεώνες ακολουθούσαν ένα κοινό σχέδιο δράσης. Εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις, που ανήκαν είτε σε ανυποψίαστους πολίτες, ή θανόντες ή ακόμη και στο Δημόσιο. Προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, αιτούνταν τις επιδοτήσεις και λάμβαναν παράνομα τα χρήματα.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα ακίνητα δηλώνονταν προσωρινά στην περιουσιακή κατάσταση συνεργών ή συγγενών τους, δήλωναν μεγαλύτερα κοπάδια από τα πραγματικά διεκδικώντας αυξημένες επιδοτήσεις, «έβαζαν» στο κύκλωμα στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία ή να διευκoλύνουν την καταχώρηση αιτήσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν δημιουργήσει εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την είσπραξη ενισχύσεων.

Με τα στοιχεία αυτά υποβάλλονταν αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ τα ίχνη της απάτης επιχειρούνταν να σβηστούν με τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών.