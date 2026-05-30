Κρήτη: Ελεύθεροι οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη.

Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στην πλειονότητα των κατηγορουμένων πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Επιπλέον ορίστηκε για κάποιους χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10 χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ενώπιον του Ανακριτή να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται στην δικογραφία για την δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σάββατο οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι δέκα κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων οι δύο αδελφοί , καθώς και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης, που λειτουργούσε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, καθώς και άλλοι κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του φορέα πληρωμών για την κοινοτική αγροτική πολιτική και της ΕΕ.