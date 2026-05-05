Επίθεση σε 14χρονο στο Παγκράτι: Σύνδεση με το περιστατικό με το μαχαίρι στο Νέο Κόσμο εξετάζουν οι αρχές

Μετά την επίθεση κατά ανηλίκου που καταγράφηκε στο Νέο Κόσμο το βράδυ της Δευτέρας, ακόμη μια έλαβε χώρο στην ευρύτερη περιοχή, κοντά στο Παγκράτι. Οι αρχές μάλιστα, εξετάζουν πιθανή σύνδεση των δύο επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, μετά από μικρή διαφορά ώρας, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου δύο στενά μακριά από το πρώτο σημείο, επίσης στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων και αναλύεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νοσηλεύεται ο 15χρονος μετά την επίθεση στο Νέο Κόσμο

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 15χρονος μετά την επίθεση στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε στην πλάτη και στον μηρό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο, που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.