Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αμερικής - Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία

Νέο περιστατικό θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής.

Πρόκειται για τμήμα αγωγού που περνά από την οδό Αμερικής. Λόγω της θραύσης, η Τροχαία διέκοψε για περίπου τρεις ώρες την κυκλοφορία στην οδό Αμερικής, από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στην περιοχή μετέβησαν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία λίγο πριν τις 12 αποκατέστησαν τη βλάβη.



