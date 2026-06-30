Εξάρχεια: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 28χρονο για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 25χρονου

Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου υπηκόου, που συνελήφθη για την δολοφονία του συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο 28χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στις διωκτικές αρχές ότι εκτέλεσε τον 25χρονο στα Εξάρχεια, κατόπιν εντολής που έλαβε από εγκληματική οργάνωση που τον «στρατολόγησε» στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει, η πληρωμή του για την δολοφονία ήταν 18 χιλιάδες ευρώ ή 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.