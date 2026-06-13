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Μαφιόζικη εκτέλεση στα Εξάρχεια: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Το χρονικό και το πισώπλατο χτύπημα

Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές πίσω από τους θανάσιμους πυροβολισμούς που δέχτηκε ο περίπου 35 ετών άνδρας το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα Εξάρχεια.

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Εξάρχεια πυροβολισμοί
Εξάρχεια | EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές πίσω από τους θανάσιμους πυροβολισμούς που δέχτηκε ο περίπου 35 ετών άνδρας το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα Εξάρχεια.

Ήταν νωρίς το βράδυ, περίπου 21:00 όταν περίοικοι ακούστηκαν τους πυροβολισμούς και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. 

Οι Αρχές εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό στα σκαλάκια στη διασταύρωση μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Το σημείο στο οποίο βρέθηκε το θύμα είναι πολυσύχναστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, το θύμα είναι πιθανότατα αραβικής καταγωγής.

Πισώπλατο το χτύπημα στο θύμα

Ο άνδρας ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί προς το παρόν,  έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο όπλο και φέρεται να δέχτηκε πισώπλατα τα χτυπήματα, ενώ γίνεται λόγος και χαριστική βολή.

Εξάρχεια πυροβολισμοί
Εξάρχεια πυροβολισμοί | EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

 

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