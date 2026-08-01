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Φωκίδα: Πυροσβεστικό παρά λίγο να πατήσει το συνεργείο του MEGA – «Δεν βλέπεις την κατάσταση;»

Στιγμές έντασης στο Σκάλωμα Φωκίδας. Πυροσβεστικό όχημα παρά λίγο να παρασύρει συνεργείο του MEGA μέσα στο πύρινο μέτωπο.

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Το συνεργείο του Mega στη Φωκίδα
Το συνεργείο του Mega στη Φωκίδα | Glomex / mega
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Στιγμές έντασης και έντονου προβληματισμού καταγράφηκαν στην πρώτη γραμμή της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σκάλωμα Φωκίδας, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA βρέθηκε εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

 

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, ένας από τους ελιγμούς των πυροσβεστικών δυνάμεων παραλίγο να εξελιχθεί σε ατύχημα. Πυροσβεστικό όχημα, εκτελώντας όπισθεν μέσα σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού, κινήθηκε προς το μέρος του τηλεοπτικού συνεργείου, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από το να το παρασύρει.

Οι έντονες φωνές των δημοσιογράφων και των τεχνικών προειδοποίησαν την τελευταία στιγμή τον οδηγό, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Αμέσως μετά επικράτησε φράση έντασης, με μέλος των δυνάμεων κατάσβεσης να αντιδρά φορτισμένα, φωνάζοντας:

«Τι κάθεστε μέσα στη μέση; Τραβηχτείτε! Φύγε από εδώ, δεν βλέπεις την κατάσταση;»

Το περιστατικό αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο την ακραία πίεση και την επικινδυνότητα που επικρατούν στο μέτωπο. Η φωτιά είχε κυκλώσει την περιοχή, δημιουργώντας μια αποπνικτική και εξαιρετικά επικίνδυνη ατμόσφαιρα τόσο για τους πυροσβέστες όσο και για τους εκπροσώπους του Τύπου.

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