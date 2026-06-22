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Φωτιά και στην Κέρκυρα: Τραυματίστηκε πυροσβέστης – Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

Υπό έλεγχο η φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

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πυροσβέστες
Επιχείρηση κατάσβεσης | EUROKINISSI
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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ιδιωτικό χώρο διαχείρισης υλικών ανακύκλωσης στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Για το συμβάν ενημέρωσε άμεσα ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε την εκδήλωση της φωτιάς στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η επιχείρηση κατάσβεσης, ωστόσο, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς.

Την είδηση του τραυματισμού έκανε γνωστή με ανάρτησή της η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.

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