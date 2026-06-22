Φωτιά και στην Κέρκυρα: Τραυματίστηκε πυροσβέστης – Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ιδιωτικό χώρο διαχείρισης υλικών ανακύκλωσης στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Για το συμβάν ενημέρωσε άμεσα ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε την εκδήλωση της φωτιάς στον συγκεκριμένο χώρο.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η επιχείρηση κατάσβεσης, ωστόσο, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς.
Την είδηση του τραυματισμού έκανε γνωστή με ανάρτησή της η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.
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