Φωτιά και στην Κέρκυρα: Τραυματίστηκε πυροσβέστης – Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ιδιωτικό χώρο διαχείρισης υλικών ανακύκλωσης στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Για το συμβάν ενημέρωσε άμεσα ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε την εκδήλωση της φωτιάς στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η επιχείρηση κατάσβεσης, ωστόσο, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς.

Την είδηση του τραυματισμού έκανε γνωστή με ανάρτησή της η Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.