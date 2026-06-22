Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6/26) σε Βοιωτία αλλά και Θεσσαλονίκη. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Κλειστή η εθνική οδός

Για την ασφάλεια των οδηγών και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου (115η χ/θ) έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών (90ή χ/θ), στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών (90ή χ/θ) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου (115η χ/θ).

Νωρίτερα, στις 15.32, προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές.

Φωτιά και στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Η πυρκαγιά καίει απορρίματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή απο εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.





Νωρίτερα, εστάλη και μήνυμα από το 112, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Τέσσερις συλλήψεις

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν, σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Λάρισας.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άνδρας 33 ετών συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 13.25 στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Ακόμη, στη σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λάρισας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αμυγδαλέα του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός αγροτεμαχίου, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Επιπλέον, άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών, συνελήφθη στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 21 Ιουνίου 2026, στις 17:08, σε αγροτική περιοχή εκτός του χωριού Δουμπιά, του Δήμου Πολυγύρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού καταστροφέα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Επίσης, στη σύλληψη 60χρονου άνδρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:19, στο Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού, του δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, και στις τέσσερις περιπτώσεις, οι πυρκαγιές δημιούργησαν κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 458 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 489.969,945 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 115 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 109 (94,78%) είναι από αμέλεια και οι 6 (5,22%) από πρόθεση.