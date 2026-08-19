Φωτιά σε σκάφος στο Πόρτο Ράφτη: Προληπτικά στο νοσοκομείο ο μοναδικός επιβαίνων

Συναγερμός σήμανε στο Πόρτο Ράφτη, μετά την εκδήλωση μικρής έκτασης πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας σε θαλάσσια περιοχή.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται αυτή την ώρα στον λιμένα Μαρκοπούλου, προκειμένου να παραληφθεί για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.