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Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Ένοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια - Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος.

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Φωτιά - Κάνιγγος
Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Κάνιγγος | Orange Press Agency
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Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια, κοντά στην πλ. Κάνιγγος.

Λόγω της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο, το ξενοδοχείο γέμισε με καπνούς και οι ένοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στα μπαλκόνια ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας ένοικος, άνδρας 41 ετών, έχει εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, 

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχουν μεταβεί ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να προφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η απομάκρυνση των ενοίκων από τους ορόφους έγινε μέσω του κλιμακοστασίου.

 

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