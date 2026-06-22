Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Για τη φωτιά στα Σπάτα, ήχησε και μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται μαύροι καπνοί να έχουν κατακλύσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.