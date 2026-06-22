Μενού

Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τη φωτιά που καίει στα Σπάτα. Πριν λίγο ήχησε και το 112, ώστε οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβέστης σε φωτιά
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε πύρινο μέτωπο | AP Photos / Petros Giannakouris
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Για τη φωτιά στα Σπάτα, ήχησε και μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται μαύροι καπνοί να έχουν κατακλύσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ