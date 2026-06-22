Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής το απόγευμα της Δευτέρας (22/6).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
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