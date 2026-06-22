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Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στα Σπάτα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής το απόγευμα της Δευτέρας (22/6).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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