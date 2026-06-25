Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική στο Ηράκλειο καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σε χώρο εργοστασίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό έχει τυλίξει στις φλόγες και δεύτερη επιχείρηση.

Νωρίτερα έγινε γνωστό, σύμφωνα με το creta24.gr, ότι οι φλόγες της φωτιάς έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε σπίτια και πήραν γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων.

Αποκλειστικό βίντεο του Reader από τη φωτιά στο Ηράκλειο

Το Reader.gr εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η επιχείριση κατάσβεσης στην περιοχή:

Στις φλόγες και δεύτερη εταιρία

Λίγο μετά τις 16:00, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο και δεύτερη εταιρεία και πιο συγκεκριμένα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού έχει επίσης καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστική καθώς στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τουλάχιστον 8 οχήματα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 50.

Στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον χώρο έλαβε χώρα και μικρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο | Reader.gr

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, τόνισε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον λιγότερο ανησυχητική, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν μπορούμε να πούμε ακόμα πως είναι υπό έλεγχο.

«Ελπίζουμε να ελεγχθεί και να μην υπάρξει καμία ανθρώπινη απώλεια», τόνισε ο κ. Καλοκαιρινός.

Εκτεταμένες φθορές σε μπαλκόνια και προσόψεις κατοικιών

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε μπαλκόνια και προσόψεις κατοικιών που βρίσκονταν πλησίων της αποθήκης ξυλείας προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ζημιές στα μπαλκόνια (κλιματιστικά, έπιπλα, κουφώματα κ.ά.) προκλήθηκαν λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου της πυρκαγιάς, καθώς η καύσιμη ύλη ήταν η ξυλεία. Οι φλόγες και οι υψηλές θερμοκρασίες δοκίμασαν τις αντοχές των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο συμβάν.