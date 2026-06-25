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Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Μία ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες

Συναγερμός στο Ηράκλειο από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Απειλούνται σπίτια, μάχη δίνει η Πυροσβεστική τώρα.

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φωτια στο ηρακλειο
EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι (25/6) σε παλέτες, στον εξωτερικό χώρο εργοστασίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό Ηρακλείου. Σύμφωνα με το creta24.gr,οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε σπίτια και πήραν γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων.

 

 

φωτια στο ηρακλειο
EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να σβήσει τη φωτιά, όμως το έργο της δυσκολεύουν οι στενοί δρόμοι που εμποδίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού είναι ορατό σε όλο το Ηράκλειο, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

φωτια στο ηρακλειο
EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

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Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη φωτιά στο Ηράκλειο

Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς έσπευσεαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα, όπως και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού είναι ορατό σε όλο το Ηράκλειο, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Επιπλέον, στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι στις 15:33 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών της πυρκαγιάς. 

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