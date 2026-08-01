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Φωτιά τώρα στη Φωκίδα: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Φωκίδα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Κατάσβεση φωτιάς
Κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα στη Φωκίδα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

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Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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