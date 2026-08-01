Φωτιά τώρα στη Φωκίδα: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα στη Φωκίδα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
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Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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