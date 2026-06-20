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Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Μεγάλη δύναμη στο σημείο και εναέρια μέσα

Η φωτιά στην Κάρυστο καίει δασική περιοχή και έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της.

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Φωτιά στην Εύβοια
Φωτιά στην Εύβοια | evima.gr
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Φωτιά τώρα στην Κάρυστο της Εύβοιας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι μεγάλη αλλά και έστειλε μήνυμα το 112.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η φωτιά καίει δασική περιοχή ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου και των Μεσοχωρίων.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, τρία πεζοπόρα και εναέρια μέσα.

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Κάρυστο

Παράλληλα, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους δύο περιοχών ώστε να είναι σε επαγρύπνηση για την πορεία της φωτιάς. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το μήνυμα, «αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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