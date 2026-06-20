Φωτιά τώρα στην Κάρυστο της Εύβοιας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι μεγάλη αλλά και έστειλε μήνυμα το 112.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η φωτιά καίει δασική περιοχή ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου και των Μεσοχωρίων.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, τρία πεζοπόρα και εναέρια μέσα.

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Κάρυστο

Παράλληλα, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους δύο περιοχών ώστε να είναι σε επαγρύπνηση για την πορεία της φωτιάς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το μήνυμα, «αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026