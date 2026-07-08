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Φωτιά τώρα στο Κιλκίς: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο.

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Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30, σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό.

Η περιοχή, στην οποία σημειώθηκε η φωτιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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