Φρίκη στη Γαστούνη: Οδηγός αυτοκινήτου σκότωσε σκύλο περνώντας από πάνω του

Αποτρόπαια κτηνωδία καταγράφηκε στη Γαστούνη, όταν οδηγός σταμάτησε στον δρόμο όταν είδε έναν σκύλο να στέκεται και στη συνέχεια, αναπτύσσοντας ταχύτητα, πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει.

Το αποτρόπαιο γεγονός κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και πλέον οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού είναι σε εξέλιξη. Το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού έχει ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες προκειμένου να αξιοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει για να εντοπίσει τον υπαίτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Το αυτοκίνητο που φαίνεται στο βίντεο τραυμάτισε θανάσιμα το ηλικιωμένο σκυλί, το οποίο φρόντιζε η γειτονιά για πολλά χρόνια.

Προσοχή - Ακολουθούν σκληρά πλάνα

Γαστούνη - Προετοιμάζεται δικογραφία

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματική δίωξη για θανάτωση ζώου, κατηγορία που επιφέρει πολύ βαριές ποινές και χρηματικό πρόστιμο.

Οι γείτονες που άκουσαν το θόρυβο και είδαν το άτυχο σκυλάκι βαριά τραυματισμένο στο δρόμο, προσπάθησαν να το σώσουν ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Μήνυση κατά αγνώστου έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο υπήρχε η κάμερα ασφαλείας καθώς και από φιλοζωική οργάνωση. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, και ο δήμος Πηνειού αναμένεται να καταθέσει μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.