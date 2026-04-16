Γέμισε τσιμέντο η Κυψέλη: Έκλεισαν δρόμοι - Το σενάριο που εξετάζεται

Ένας δρόμος στην Κυψέλη γέμισε υγρό τσιμέντο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο σημεία στην περιοχή
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λόγω της διαρροής του υλικού στο οδόστρωμα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στις οδούς Στροφάδων και Σκύρου.
Το τσιμέντο ρέει από την αυλή ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην οδό Στροφάδων και έχει καλύψει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Η διαρροή έγινε αντιληπτή την Τετάρτη (15/4) το απόγευμα από γείτονα του σπιτιού.
Ο ίδιος μετέβη στο σημείο και ελέγχοντας διαπίστωσε ότι το υγρό ανάβλυζε από το έδαφος, ενώ εξετάζεται αν το υγρό είναι τελικά αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα που συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, ορισμένες φορές και σε υγρή μορφή, το οποίο αναβλύζει πολλές φορές σε εργασίες όπως η διάνοιξη σηράγγων του μετρό.
