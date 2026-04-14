Γενικό Χημείο του Κράτους: Το προπάνιο στη «Βιολάντα» είχε ποτίσει το έδαφος μέχρι τα γύρω χωράφια

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα».

Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, οι αναλύσεις σε συνολικά 24 δείγματα από τους χώρους της επιχείρησης, τον αέρα, αλλά και το έδαφος, αποκαλύπτουν μια εφιαλτική πραγματικότητα.

Το προπάνιο φαίνεται να έχει «ποτίσει» τα πάντα, καθώς εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες του αερίου ακόμα και σε χωράφια που βρίσκονται σε απόσταση 100 μέτρων από την περίφραξη του εργοστασίου. Το γεγονός ότι η ουσία ανιχνεύθηκε σε τέτοιο βάθος και έκταση στο χώμα αποδεικνύει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι η διαρροή δεν ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά μια χρόνια κατάσταση που εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πλευρά των θυμάτων ξεσπά, κάνοντας λόγο για έγκλημα. Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά την έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά των υπευθύνων.

«Το δίκτυο ήταν προβληματικό. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν συνεχώς την έντονη οσμή αερίου, όμως οι υπεύθυνοι επέλεγαν να αγνοούν τους κινδύνους. Γνώριζαν για τη διαρροή του προπανίου », δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανίχνευση προπανίου δεκάδες μέτρα μακριά από τον προαύλιο χώρο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους μηχανισμούς ασφαλείας της μονάδας. Τα βασικά ερωτήματα που ζητούν πλέον απαντήσεις από τη δικαιοσύνη είναι, γιατί δεν λειτούργησαν τα συστήματα ασφαλείας και οι αισθητήρες;

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, με το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους να αποτελεί το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.