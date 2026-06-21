Γιατί ακυρώθηκε το Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάππειο: Ξηλώθηκε η εξέδρα μετά από αντιδράσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης της μεγάλης εξέδρας που είχε τοποθετηθεί στον υπαίθριο χώρο στο Ζάππειο, έμπροσθεν του Μεγάρου, με τα αρμόδια συνεργεία να «ξηλώνουν» ολοσχερώς την κατασκευή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου ο φορέας διαχείρισης του χώρου, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, η οποία έκανε λόγο για αναβολή του φεστιβάλ «για τεχνικούς λόγους», αναφέρει το Orange Press.

Ζάππειο: Οι αντιδράσεις για το φεστιβάλ

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους» αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση.

Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι μόνο, για την εξέδρα, με πολίτες, περιοίκους και ειδικούς να ασκούν δριμεία κριτική, κυρίως για το γεγονός ότι η εξέδρα αλλοίωνε την αισθητική του χώρου και «έκρυβε» το Ζάππειο Μέγαρο.