Ξαφνική ακύρωση για το Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάππειο: Η ανακοίνωση του διοργανωτή

Ακυρώθηκε εξ αίφνης το Φεστιβάλ Ολυμπίων που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με τον διοργανωτή να αναρτά ενημερωτική ανακοίνωση.
Όπως γράφει ο λογαριασμός του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Facebook, «Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου.
Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».
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