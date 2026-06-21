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Ξαφνική ακύρωση για το Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάππειο: Η ανακοίνωση του διοργανωτή

Ακυρώθηκε εξ αίφνης το Φεστιβάλ Ολυμπίων που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με σχετική ανακοίνωση στο Facebook.

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Ζάππειο | EUROKINISSI
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Ακυρώθηκε εξ αίφνης το Φεστιβάλ Ολυμπίων που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με τον διοργανωτή να αναρτά ενημερωτική ανακοίνωση.

Όπως γράφει ο λογαριασμός του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Facebook, «Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου.

Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

 

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