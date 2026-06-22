Χανιά: Οι χειρισμοί της ΕΛΑΣ που «έσπασαν» τον 43χρονο - Από το «θέατρο» στη συγκλονιστική ομολογία

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡT για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, πως «Η επιμονή των αστυνομικών για την υπόθεση και η άποψή τους ότι πίσω από την εξαφάνιση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση».

«Παρ’ όλο που χάθηκαν και αρκετές ημέρες, γιατί μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα από την ημέρα που εξαφανίστηκε αυτή η γυναίκα και δολοφονήθηκε, μέχρι την ημέρα που καταγγέλθηκε η εξαφάνισή της, επειδή νοσηλευόταν ο αδερφός της στο νοσοκομείο, οπότε δεν είχαν προχωρήσει στη δήλωση εξαφάνισης».

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Όπως είπε ανατρέχοντας στο χρονικό της υπόθεσης, «Τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στην Κρήτη πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερόν πραγματοποιήθηκε η αυτοψία, επέστρεψαν με τα πειστήρια που είχαν κατασχέσει και σε πολύ λίγες ώρες είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα.

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Αυτά πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει» εξήγησε η κ. Δημογλίδου.

Ως προς το τι ισχυρίζεται ο δράστης, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε «έχουμε μόνο τη δική του θέση, μετά την ομολογία του ότι ουσιαστικά υπήρξε αυτή η τυπική επίσκεψη που υπήρχε κάθε φορά που γινόταν ένας έλεγχος από την πλευρά της ιδιοκτήτριας του σπιτιού.

Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του θύματος και του δράστη ότι θα υπάρχει εποπτεία της οικίας. Κάπου εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Αναφέρει βέβαια και άλλα στην απολογία του που, καταλαβαίνετε για λόγους τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα τη νεκρή, γι’ αυτό και δεν τους αναφέρω, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να διαπιστωθούν καθώς η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται στη ζωή.

Ίσως, ψηφιακά πειστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ τους σχέση ο κατηγορούμενος».

Χανιά: H σοκαριστική απολογία του 43χρονου

Στην απολογία του, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι αφού τη χτύπησε, τη φίμωσε και τη θεώρησε νεκρή, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια.

Ο δράστης περιέγραψε επίσης τι έκανε με τη σορό της γυναίκας. Κατά το ekriti.gr ισχυρίστηκε ότι στις 30 Μαΐου η Σταυρούλα τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι του. Όπως κατέθεσε, έφτασε περίπου στις 16:20.

«Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και τότε πήρε μία ταινία από συρτάρι του σπιτιού και προσπάθησε να της κλείσει το στόμα.

«Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», είπε.

Όπως ισχυρίστηκε, θεώρησε ότι είχε πεθάνει και απομακρύνθηκε προς την κουζίνα για να ηρεμήσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως άκουσε τη γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.

«Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια επέστρεψε στην κουζίνα, έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε, χωρίς να θυμάται πού, όπως λέει. Λίγο αργότερα, όπως ανέφερε, άκουσε ξανά τη 45χρονη να φωνάζει. «Άκουσα να λέει "βοήθεια, με ακούει κανείς;"», κατέθεσε.

Τότε, σύμφωνα με την απολογία, πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. «Τότε δεν ξαναμίλησε», είπε.

Ο κατηγορούμενος τοποθέτησε χρονικά τα γεγονότα μεταξύ 17:00 και 17:15, εκτιμώντας ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο προκλήθηκαν από τα τραύματα της γυναίκας.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, είδε δίπλα της δύο τραπεζικές κάρτες μαζί με τον κωδικό PIN. Υποστήριξε ότι μετέβη σε ΑΤΜ στις Μουρνιές, όπου πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων. «Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία», ισχυρίστηκε επίσης.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, όπου υπήρχαν παντού αίματα. Πήγε στην αποθήκη, πήρε σακούλες και δεματικά, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της άτυχης γυναίκας, μετέφερε τη σορό στο μπαλκόνι και την τοποθέτησε μέσα στις σακούλες. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», περιέφραψε.

Σύμφωνα με την απολογία του, καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 21:00 πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του. Μετά το τέλος της συνομιλίας συνέχισε να καθαρίζει.

Όπως είπε, περίπου στις 22:00 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, ενώ προχώρησε και σε νέα ανάληψη χρημάτων.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και συνέχισε να καθαρίζει μέχρι τα μεσάνυχτα. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία», κατέθεσε. Τελικά, όπως είπε, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 06:00 το πρωί μετέβη στο σημείο, έσκαψε για περίπου 20 λεπτά και χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της.

«Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 08:00 επέστρεψα στο σπίτι, όπου καθάρισα τα τελευταία αίματα», φέρεται να ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, απέδωσε μέρος της ευθύνης στην περιστασιακή χρήση κάνναβης. «Πιστεύω ότι επειδή είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και εκείνη την ημέρα είχα κάνει ένα τσιγάρο, αυτή είναι η αιτία που έγιναν όλα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι κακό να κάνω», φέρεται να υποστήριξε.

Στην απολογία του, ο 43χρονος υποστήριξε επίσης, ότι με τη γυναίκα διατηρούσε επί χρόνια μια σχέση που χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις και διαφωνίες, καθώς εκείνη επισκεπτόταν περιοδικά το σπίτι του για ελέγχους και, όπως ισχυρίστηκε, έκανε συνεχώς παρατηρήσεις για την κατάσταση του ακινήτου.

Χανιά: Από κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις πέθανε η Σταυρούλα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η ακριβής αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας. Μετά την ιατροδικαστική εξέταση, φανερώθηκε ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε από κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών όργανο.

Το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης δυσχέρανε σημαντικά η προχωρημένη σήψη της σορού, καθώς η 45χρονη είχε ενταφιαστεί περίπου 20 ημέρες πριν, χρονικό σημείο στο οποίο προσδιορίζεται και η δολοφονία της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, σημείωσε πως, πέραν των θανατηφόρων χτυπημάτων στο κεφάλι, εντοπίστηκαν και τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή μαστική χώρα, τα οποία ωστόσο ήταν απολύτως επιφανειακά. Περαιτέρω δείγματα από διάφορα σημεία της σορού έχουν ληφθεί και θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση. Παράλληλα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση.