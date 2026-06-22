Θεσσαλονίκη: Σε δίκη 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο στρατιώτη στο 424

Στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για τον θάνατο, από αμέλεια, του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

Το κατηγορητήριο περιγράφει σειρά παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς που φέρονται να οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια του στρατιώτη, διά του συνηγόρους της, ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την κύρια ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί και δύο ακόμη δίκες, που σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει προαναγγείλει προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αξιώνοντας, μέσω αγωγής, αποζημίωση για ψυχική οδύνη.