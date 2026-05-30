Χανιά: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά. Τα αδέλφια του κοριτσιού φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της πόλης.

Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν η 25χρονη και ο 27χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκής εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο και μετά τις απολογίες τους πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Το παιδί έχει αποσωληνωθεί αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.

