Υπόθεση κακοποίησης 3χρονης στην Κρήτη: Σοκάρουν οι φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που ζούσε με τα αδέρφια της

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση κακοποίησης της τρίχρονης στα Χανιά, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται ότι κρατούσαν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας σε αποθήκη θερμοκηπίου, όπου διέμεναν υπό άθλιες συνθήκες στην περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, το ζευγάρι είχε βρει κατάλυμα σε αποθήκη θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί από ιδιοκτήτη της περιοχής, καθώς ο άνδρας εργαζόταν στα χωράφια.

To εσωτερικό του θερμοκηπίου όπου έμεναν τα αδέρφια της 3χρονης στα Χανιά | zarpanews.gr

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά έμεναν για ώρες μόνα τους, ενώ η μητέρα έφευγε για εργασία. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς αναφέρουν ότι τα ανήλικα είχαν παραμείνει εντελώς μόνα τους για περίπου ενάμιση 24ωρο πριν τα εντοπίσει η Αστυνομία.

Σημάδια συστηματικής κακοποίησης

Τα ευρήματα των ιατρικών εξετάσεων δείχνουν ότι τρία από τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, φέρουν σημάδια κακοποίησης, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα και συστηματικά χτυπήματα με τα χέρια.

Αντίθετα, το βρέφος 10 μηνών που βρέθηκε επίσης στον χώρο δεν έφερε τραύματα και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

Στα δικαστήρια το ζευγάρι

Η 25χρονη και ο σύντροφός της αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σχετικά με τα τρία παιδιά, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.