Χανιά: Στον ανακριτή το ζευγάρι για την υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού

Την πόρτα του Ανακριτή Χανίων πέρασε η 25χρονη γυναίκα και ο 27χρονος σύντροφός, στο πλαίσιο της υπόθεσης κακοποίησης 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο την Τρίτη (26/05) επέβαλε στην 25χρονη ποινή φυλάκισης τριών ετών για ψευδή κατάθεση, στο πλαίσιο διαδικασίας που εξετάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Κατά την απολογία της, σύμφωνα με το neakriti.gr, η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι άφηνε τα τέσσερα παιδιά της μόνα τους σε αποθήκη όπου διέμεναν στην περιοχή Χωραφάκια, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί.

Παράλληλα, με εντολή εισαγγελέα αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά, την 25χρονη και τον 27χρονο, ώστε να διαπιστωθεί η μεταξύ τους συγγενική σχέση, καθώς από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν έχει προκύψει σαφής εικόνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.