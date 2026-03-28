Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, Κυριακή στον Προαστιακό Πάτρας - Ματαίωση δρομολογίων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Πάτρας, καθώς πρόκειται να ματαιωθούν συγκεκριμένα δρομολόγια.

Προαστιακός στην Πάτρα | Eurokinissi / Δήμητρα Κούτρα
Σε ισχύ αναμένεται να τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αύριο, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Αμαξοστοιχίες

  • 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Ρίο
  • 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο - Αγ. Ανδρέας

Λεωφορεία

  • C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - 'Αγιος Βασίλειος
  • C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα 'Αγιος Βασίλειος - Καστελόκαμπος
  • C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος - Πανεπιστήμιο

 

