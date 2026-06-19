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Χωράνε 14 ηχεία και δύο ενισχυτές σε ένα Smart; Ένας 19χρονος στα Άνω Λιόσια έδειξε πως όλα είναι δυνατά

Αστυνομικοί τον άκουσαν και από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε κάνει το όχημά του κινητό κλαμπ. Πολλές οι καταγγελίες για ηχορύπανση.

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Smart | Φωτ. Αρχείου: Unsplash
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Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 19χρονος τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στα Άνω Λιόσια καθώς, από έλεγχο στο όχημά του, προέκυψε ότι το είχε κάνει κινητό κλαμπ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή άκουσαν τον εκκωφαντικό ήχο που παρήγαγε το όχημα του νεαρού και τον σταμάτησαν για έλεγχο. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε στο αυτοκίνητό Smart συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το εν λόγω όχημα είναι γνωστό στην περιοχή και κινείται συχνά με τη μουσική στη διαπασών, ακόμα και βραδινές ώρες. 

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

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