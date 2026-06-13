Άνω Λιόσια: Αστικό λεωφορείο «καρφώθηκε» σε κολώνα – Στο νοσοκομείο τρεις επιβάτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε έντονη ανησυχία και αναστάτωση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όταν αστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ακινητοποιηθεί πάνω στην κολώνα ηλεκτροδότησης.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.
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