«Χρυσές» οι βουτιές στις παραλίες της Αττικής: Πόσα χρήματα «φεύγουν» για ένα μπάνιο

«Χρυσάφι» πρέπει να πληρώσει κάποιος για να κάνει μια βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, με τις τιμές της ξαπλώστρας αλλά και της εισόδου να ξεφεύγουν.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ1, στο Φάληρο, το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα μπορεί να κοστίσει 15 ευρώ τις καθημερινές και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στον Άλιμο, στην Ακτή του Ήλιου υπάρχει χρέωση εισόδου στα 10 ευρώ τις καθημερινές και στα 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το σετ ξαπλωστρών αποτελεί διαφορετική χρέωση, καθώς για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αποτελώντας μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της Αττικής.

Αναφορικά με την Α’ Πλαζ Βούλας, η είσοδος κοστίζει 8,50 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Οι ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά κοστίζουν από 50 έως 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και από 60 έως 70 ευρώ στο δεύτερο.

Στην Ακτή Βουλιαγμένης, η είσοδος ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα διατίθεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Τέλος, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η είσοδος ανέρχεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση των ξαπλωστρών, προϋποτίθεται η αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου, αποτελώντας μια από τις πιο ακριβές επιλογές για μπ'ανιο

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες λουομένων, καθώς στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες προβλέπονται εκπτώσεις για παιδιά, ηλικιωμένους ή ανέργους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν δωρεάν είσοδο.