Η φωτογραφία της Σίας Κοσιώνη με τον Βασίλη Παπαδρόσο: «Θα ακούω τη φωνή σου για πολύ καιρό»

Τιμώντας τη συνεργασία τους, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τον Βασίλη Παπαδρόσο, μετά την είδηση πως ο επιτυχημένος δημοσιογράφος, που έχει εργαστεί και στο ΣΚΑΙ, τερμάτισε τη συνεργασία του με τον σταθμό.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ, έγραψε στο Instagram: «Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδροσου ως Γενικού Διεθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΙ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθειά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας.

Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα.

Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου».