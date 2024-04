«Ιερός πόλεμος» του Μητροπολίτη Ξάνθης κατά του Σάκη Τόλη των Rotting Christ

Σε μια (δυστυχώς όχι πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας) κίνηση απροκάλυπτης λογοκρισίας προχώρησε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Παντελεήμονας η οποία, ωστόσο, έπεσε στο κενό.

Το Σάββατο στην ακριτική πόλη είχε προγραμματιστεί συναυλία του frontman των θρυλικών Rotting Christ, Σάκη Τόλη, ο οποίος μαζί με φίλους του μουσικούς περιοδεύει ανά την Ελλάδα με στόχο την προώθηση του πρώτου του προσωπικού δίσκου με τίτλο «Among The Fires Of Hell». Τη συναυλία θα άνοιγαν οι 613 (μια Death / Black metal μπάντα από την Ξάνθη) και οι Crossover (μια Black Metal μπάντα από την Αλεξανδρούπολη).

Και μπορεί ο Σάκης Τόλης να πήγε στην Ξάνθη χωρίς το συγκρότημα με το οποίο έχει περιοδεύσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη δίνοντας πάνω από 1.400 συναυλίες από το 1988 μέχρι και σήμερα, αλλά ακόμα και έτσι πολλοί φάνηκε να ενοχλούνται.

Έτσι μετά από ισχυρές πιέσεις από τοπικούς παράγοντες, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, Παντελεήμονας, επιχείρησε να ακυρώσει τη συναυλία. Η ιδιοκτησία του club «Misirlou», ωστόσο, δεν υπέκυψε στον σκοταδισμό, τη λογοκρισία, στις πιέσεις και τις απειλές και έτσι το βράδυ του Σαββάτου η πόλη της Ξάνθης έζησε μια black metal βραδιά ανάλογη του μεγάλου ονόματος του Σάκη Τόλη.

Χθες Δευτέρα, δύο ημέρες μετά τη συναυλία του Σάκη Τόλη, η Μητρόπολη Ξάνθης ένιωσε την ανάγκη να ενημερώσει τους πιστούς πως... προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε, μάλιστα, αιχμές κατά των ιδιοκτητών του club τονίζοντας πως απομακρύνονται από την Εκκλησία!

«Η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, ενημερώνει τους πιστούς Χριστιανούς για τις ενέργειές του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας κ.κ. Παντελεήμονος σχετικά με την πρόσφατη μουσική εκδήλωση των SAKIS, TOLIS +613, οι οποίοι συμμετέχουν και στο συγκρότημα Rotting Christ, που έλαβε χώρα στην επιχείρηση «ΜΙΣΙΡΛΟΥ». Ο Σεβασμιώτατος εγκαίρως κάλεσε στο γραφείο τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και ζήτησε την ματαίωση της εν λόγω εκδηλώσεως, διότι αποτελεί βλασφημία της πίστεως, και μάλιστα απέστειλε και σχετική επιστολή επί το επισημότερον. Ἡ εκδήλωση δυστυχῶς πραγματοποιήθηκε. Η Ιερά Μητρόπολη εκφράζει την λύπη της και καταδικάζει την ενέργεια. Οἱ εν λόγω κύριοι υιοθετούντες τις περί Χριστού απόψεις του συγκροτήματος αποστασιοποιούνται από την Εκκλησία» ανέφερε η ανακοίνωση της Μητρόπολης.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης

Η σύλληψη στη Γεωργία για τρομοκρατία

Ο Σάκης Τόλης, όμως, είναι συνηθισμένος από τέτοιου είδους φαινόμενα. Τον Απρίλιο του 2018, άλλωστε, οι Rotting Christ είχαν περάσει μια μεγάλη περιπέτεια εξαιτίας του ονόματος της μπάντας καθώς έφτασαν να κατηγορούνται από τις Αρχές της Γεωργίας για... τρομοκρατία!

«Φτάσαμε στην Τιφλίδα το πρωί της Πέμπτης, 12 Απριλίου. Μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων, η Αστυνομία σταμάτησε εμένα και τον αδερφό μου και μας ζήτησαν να τους ακολουθήσουμε για να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Αντ’ αυτού, κράτησαν τα διαβατήρια και τα κινητά μας και μας έβαλαν στη φυλακή. Όταν απαιτήσαμε τον λόγο της σύλληψής μας, δεν μας έδωσαν καμία πληροφορία, λέγοντας ότι είναι εμπιστευτικό. Οι δικηγόροι μας μάς ενημέρωσαν ότι είμαστε στη λίστα των ανεπιθύμητων ατόμων στη χώρα, με την κατηγορία ότι είμαστε σατανιστές και πιθανοί τρομοκράτες» είχε πει τότε ο Σάκης Τόλης και είχε προσθέσει:

«Χωρίς άλλη προειδοποίηση και κάποια επίσημη αιτιολογία, βρεθήκαμε στη φυλακή, κλειδωμένοι σε ένα μικρό και βρώμικο κελί, χωρίς να μας επιτρέψουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, τους δικηγόρους μας ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στη χώρα, για 12 ώρες. Οι συνθήκες ήταν κάκιστες και δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα».

Όπως είπε καταληκτικά ο Έλληνας μουσικός, «ευτυχώς, μόνο το όνομα ''Τόλης'' ήταν στη λίστα των ανεπιθύμητων και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος ξεκίνησαν τις νομικές διαδικασίες. Ο τοπικός διοργανωτής, μαζί με δημοσιογράφους και τους δικηγόρους, ύστερα από σκληρή δουλειά, κατάφερε να μας απελευθερώσει. Είμαστε ευγνώμονες σε όσους βοήθησαν για την αποφυλάκιση μας. Τελικά, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τη συναυλία μας και η βραδιά εξελίχθηκε καταπληκτικά. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους Γεωργιανούς μεταλλάδες αδερφούς μας για την υποστήριξή τους».

«Θέλαμε να κάνουμε σαματά»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο frontman των θρυλικών Rotting Christ είχε μιλήσει για την επιλογή του ονόματος και τι σημαίνει για εκείνον.

Ο Σάκης Τόλης σε εκείνη τη συνέντευξη είχε τονίσει πως επέλεξε το συγκεκριμένο όνομα «με σκοπό να κάνουμε φασαρία. Έναν εφηβικό σαματά. Χωρίς τότε να φαντάζομαι πόσο θα μας δυσκολέψει αργότερα. Βγήκαμε από τη… στάνη και θέλαμε να ενοχλήσουμε. Αυτό ήταν το black metal. Θέλαμε να δείξουμε πως εμείς δεν ήμασταν για να μπούμε σε καλούπια.

Στην ερώτηση για το κατά πόσο τους δυσκόλεψε ανέφερε: «Στην αρχή καθόλου. Μας δυσκολεύει τώρα πλέον. Αν και την τελευταία δεκαετία το μυαλό του κόσμου ανοίγει και αρχίζει και ψάχνεται. Μερικές φορές ήρθαμε αντιμέτωποι με έντονες αντιδράσεις αλλά το περιμέναμε. Αυτό είναι το metal. Είμαστε άνθρωποι ανήσυχοι. Δεν είμαστε, βέβαια, επαναστάτες χωρίς αιτία. Είμαστε… αλλά με αιτία. [...] Υπάρχουν και εκείνοι που προσβάλλονται με το όνομα. Το οποίο το καταλαβαίνω. Το κατανοώ αλλά ζούμε σε ελεύθερες κοινωνίες και μπορούμε να πιστεύουμε πως κάθε οργανωμένη θρησκεία είναι μια σάπια υπόθεση. Δεν έχουμε πρόβλημα με το τι πιστεύει ο καθένας. Έχουμε πρόβλημα με όλο αυτό που υπάρχει πίσω από κάθε οργανωμένη θρησκεία που επί της ουσίας είναι συμφέροντα. Ακόμα και γεωπολιτικά συμφέροντα. Εμείς είμαστε έξω από αυτό».