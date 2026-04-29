Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με 13χρονο – Προσέκρουσε με ηλεκτρικό πατίνι σε αυτοκίνητο

Σοκ προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας ο βαρύς τραυματισμός ενός 13χρονου σε τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στο κέντρο του χωριού όταν συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο 13χρονος παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.