Ηράκλειο: Δραπέτης από τις φυλακές Χανίων απείλησε με μαχαίρι και λήστεψε γυναίκα

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη, καθώς δραπέτης από τις φυλακές Αγιάς Χανίων λήστεψε πεζή γυναίκα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απείλησε με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα και κατάφερε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο.
Ο δράστης είχε κατορθώσει να δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων, υπό άγνωστες συνθήκες.
Πρόκειται για έναν 30χρονο Αιγύπτιο που είχε φυλακιστεί για παράνομη διακίνηση μεταναστών, ο οποίος συνεχίζει να αναζητείται από τις Αρχές.
- Κυψέλη: Το τσιμέντο δεν ήταν ούτε αθηναϊκός σχιστόλιθος - Τι είναι το υλικό και η σύνδεση με ρήγμα
- Κεφαλονιά: «Ήρθαν με σχέδιο» ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς - Το μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος
- Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο
- Τόσο κοστίζει το πιο ακριβό εισιτήριο για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
