Με ανοιξιάτικες συνθήκες θα υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο στη χώρα, καθώς αναμένεται να επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με μόνο παροδικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές.

Όπως εξηγεί ο αναλυτής καιρού Γιώργος Παπακωστόπουλος, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου, χωρίς όμως να πρόκειται για αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 στο Κάβο Ντόρο, με τάση σταδιακής εξασθένησης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 με 21 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 18 βαθμούς το μεσημέρι, με πιο ήπιες συνθήκες προς τα νότια τμήματα και χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με ανοιξιάτικο καιρό και ψύχρα τις πρωινές ώρες, καθώς η θερμοκρασία θα πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν και θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, ενώ στο Ιόνιο θα αρχίσει να επικρατεί νότιο ρεύμα.

Καιρός: Αλλάζει από Δευτέρα 16/3

Από τη Δευτέρα, ωστόσο, το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο θα κινηθεί προς τη χώρα. Το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι οι ισχυροί έως θυελλώδεις ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο και στις νότιες θαλάσσιες περιοχές.

Από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη αναμένονται αρκετές βροχές, κυρίως στη νότια Ελλάδα, από τη Στερεά και νοτιότερα, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν βροχές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι αξιόλογες.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στις νότιες περιοχές, όπου την Τρίτη και την Τετάρτη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, με την επικράτηση βορειοανατολικών ανέμων και την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τη Μαύρη Θάλασσα, το σκηνικό του καιρού θα αποκτήσει πιο χειμωνιάτικη χροιά στα μέσα της εβδομάδας, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανώς σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές.

Στην Αττική, την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και πιθανώς στην κορυφή της Πεντέλης, χωρίς όμως να αναμένονται χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα ή μέσα στην πόλη της Αθήνας.