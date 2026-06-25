Καιρός: Καμπανάκι Μαρουσάκη για μπόρες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο - Τι θα γίνει στην Αττική

Μπορεί να κοντεύουμε στον Ιούλιο, αλλά ο καιρός παραμένει ασταθής, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες εντός των επόμενων ωρών σήμερα, Πέμπτη (25/06).

Το πρωί ξεκινά με ήπιες συνθήκες σχεδόν στο σύνολο της χώρας, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν έντονες συνθήκες.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κ. Μαρουσάκη, από το μεσημέρι θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα σύννεφα που θα φέρουν, τοπικά, έντονες καταιγίδες με πιθανότητα ισχυρών κεραυνών.

Πού θα είναι άστατος ο καιρός σήμερα (25/06)

Η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει τις εξής περιοχές:

Πελοπόννησο

Δυτική και κεντρική Στερεά

Θεσσαλία

Ήπειρος

Μακεδονία

Ο ίδιος ζήτησε από τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός την ώρα των φαινομένων, μένοντας μακριά από τη θάλασσα.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως αύριο, Παρασκευή (26/06) και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει σημαντική αύξηση των ανέμων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανές μεγάλες φωτιές. Οι εντάσεις θα φτάνουν έως και 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στην Αττική, ο καιρός σήμερα δεν θα παρουσιάσει κάτι αξιόλογο.

Το απόγευμα ενδέχεται να υπάρξει συννεφιά και ίσως βροχές στον Κιθαιρώνα και την Πάρνηθρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν εντάσεως 4-5 μπορεί και 6 μποφόρ, αλλά από αύριο θα γυρίσουν σε μελτέμια.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 33 με 34 βαθμούς, άρα φορέστε αντηλιακά.

Στη Θεσσαλονίκη, πάλι, επιμένει ο άστατος καιρός και το μεσημέρι προς απόγευμα δεν αποκλείονται μπόρες και καταιγίδες. Από το βράδυ, ωστόσο, θα υπάρξει βελτίωση του σκηνικού.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 33-34 βαθμών.