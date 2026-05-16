Αλλαγή στο ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού των τελευταίων ημερών, αναμένεται να δούμε από σήμερα, Σάββατο (16/5), καθώς ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προειδοποίησε για αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, ενώ οι καταιγίδες ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρές», είπε χαρακτηριστικά σε νέα του ανάρτηση.

Ακόμη, o ίδιος ενημέρωσε πως νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να πλήξει την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

«Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά», ανέφερε στην ανάρτηση του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Ο καιρός το Σάββατο θα παρουσιάσει μεταβολή κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, ενώ οι καταιγίδες ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρές.

Από το απόγευμα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Στα νότια, κυρίως σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά.

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με μικρή μόνο αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Την Τρίτη και την Τετάρτη η αστάθεια θα επανεμφανίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, με τοπικές βροχές, όμβρους και λίγες καταιγίδες.»