Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της βδομάδας, φέρνοντας συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, αρκετή θα είναι η ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά της χώρας και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι τους 20-22 στα νησιά μας και 23-25 στα ηπειρωτικά τμήματα.

Άνοιξη και πάλι στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 24 με 26, στην Ήπειρο από 6 έως 24, στη Θεσσαλία από 7 έως 26, στη Στερεά από 7 έως 24, στην Πελοπόννησο από 7 έως 25, στα Επτάνησα από 12 έως 20, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 10 έως 23, στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 13 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και σταδιακά νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.