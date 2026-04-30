Καιρός την Πρωτομαγιά: Πέφτει η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς - Πότε επιστρέφει η άνοιξη

Από άνοιξη σε φθινόπωρο και έπειτα πάλι άνοιξη. Μια μίνι ξαφνική πρώτη θερμοκρασίας έρχεται να ανατρέψει το σκηνικό του καιρού.

Από απόψε το βράδυ Πέμπτη (30.4) ένα ψυχρό κύμα που έρχεται από τα βόρεια, κατεβαίνει βροχές και ενισχυμένους βοριάδες φέρνοντας σημαντική πτώση θερμοκρασίας και μια Πρωτομαγιά που θα θυμίζει φθινόπωρο, ενώ δεν αποκλείονται οι χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Ο καιρός σήμερα και την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 30/04 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο, που βαθμιαία θα επεκταθούν νοτιότερα και έως το βράδυ θα επηρεάσουν Θεσσαλία, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα και Βόρεια Εύβοια.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Την Παρασκευή 01/05, βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια τμήματα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οπότε η ψυχρή αέρια μάζα θα επικρατήσει και θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση αλλά και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και βόρεια, ενώ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές και οι θυελλώδεις βοριάδες.

Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 27-28 βαθμούς, επαναφέροντας τις ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 4/5

Ο καιρός το Σάββατο 2/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 4/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.