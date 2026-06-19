Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, συναγερμός από την ενίσχυση των βοριάδων

Αλλάζει ο καιρός σήμερα καθώς η αστάθεια των τελευταίων ημερών υποχωρεί αλλά ταυτόχρονα ενισχύονται οι βοριάδες με αποτέλεσμα να είναι αυξημένος ο κίνδυνος για φωτιές.

Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά, καθώς και με τοπικές βροχές ή μπόρες στη βόρεια Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η έντονη παρουσία των βοριάδων στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα περιορίσει σημαντικά τόσο την έκταση όσο και τη δυναμική της αστάθειας. Έτσι, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μόνο λίγες διάσπαρτες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Το Σάββατο κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα και ασθενή, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ενώ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 30, στη Θεσσαλία από 19 έως 31, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 28, και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.