Κακοποιούσε μπροστά στα μάτια της τον σκύλο της - Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση κακοποίησης ζώου στην περιοχή των Συκέων στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 43χρονος κακοποιούσε τον σκύλο 33χρονης μπροστά της, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό έγινε χθες (14/3) το μεσημέρι στις Συκιές και αμέσως το ζώο αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία της 33χρονης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.