Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, λίγο μετά τις 19:00 και υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθεια τόσο της Πυροσβεστικής όσο και των κατοίκων για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διάσωση εγκλωβισμένων.

Σε ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Mega, απεικονίζεται μια ηλικιωμένη γυναίκα, να προσπαθεί να δραπετεύσει από το φλεγόμενο κτίριο. Η 57χρονη - κατά τις πληροφορίες - προσπαθεί να πηδήξει από το μπαλκόνι ενώ από κάτω οι κάτοικοι έχουν σχηματίσει ένα «ανθρώπινο πλέγμα» προκειμένου να την πιάσουν.

Άλλα πλάνα, δείχνουν ένοικο του διπλανού κτιρίου ο οποίος συντετριμμένος έχει πάρει το κατοικίδιό του και έχει βγει από το διαμέρισμα, ενώ βαδίζει με δυσκολία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική , ένας άνδρας 80 ετών, με τραύμα στο πόδι και η γυναίκα 75 ετών, με αναπνευστικά προβλήματα, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι και η ιδιοκτήτρια της οικίας, η οποία κάηκε ολοσχερώς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του νεοκλασικού κτιρίου. Η αιτία όπου ξέσπασε παραμένει άγνωστη και είναι υπό διερεύνηση.

Φωτιά στην Καλλιθέα: Η επιχείρηση κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, επιχείρησαν και πληρώματα της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ.



