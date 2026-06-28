Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης - Τραυματίες και μεγάλες ζημιές στο κτίριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην οδό Αγίων Πάντων, όπου ένα διώροφο κτίριο έπιασε φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι, στο σημείο έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοβόρο όχημα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:10 και ήδη ένα ζευγάρι - όπου ζούσε στο κτίριο - έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Παράλληλα, εθελοντής πυροσβέστης λαμβάνει οξυγόνο, ενώ ένας ακόμη αντιμετωπίζει εγκαύματα στο πρόσωπο και του παρέχεται άμεση ιατρική φροντίδα στο σημείο.

Φωτιά στην Καλλιθέα | EUROKINISSI

Αν και η φωτιά βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, ακόμη καίει στα όρια με το διπλανό διαμέρισμα. Πλάνα που δείχνει η ΕΡΤ, απεικονίζουν τον ένοικο του διπλανού κτιρίου ο οποίος συντετριμμένος έχει πάρει το κατοικίδιό του και έχει βγει από το διαμέρισμα, ενώ βαδίζει με δυσκολία.

Αναφορικά με το νεοκλασικό κτίριο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος όροφος έχει καεί ολοσχερώς ενώ και ο δεύτερος όροφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Φωτιά σε κτίριο στην Καλλιθέα: Διακοπή κυκλοφορίας

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.