Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του ανήλικου στην Καλλιθέα, μετά από επιθεση με μαχαίρι, καθώς ταυτοποιήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 15χρονο και όχι 17χρονο, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές.

Ο ανήλικος ταυτοποιήθηκε με δακτυλοσκόπηση που έγινε στη σορό του. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί καθώς είχε βρεθεί στην κατοχή του μαχαίρι, ενώ περίπου πριν από έναν χρόνο, είχε συλληφθεί ξανά, καθώς είχε στην κατοχή του σιδερογροθιά.

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Υπενθυμίζεται, ότι η συμπλοκή άρχισε όταν δύο παρέες ήρθαν στα χέρια λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Μία παρέα οκτώ νεαρών βρισκόταν σε μία πλατεία, ενώ στο ίδιο σημείο, στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρεμού στην Καλλιθέα, ήταν και τρία άτομα διαφορετικής παρέας, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια ακόμη πέντε άτομα, τα οποία έφτασαν με ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο σημείο.

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Αρχικά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, ακολούθησε συμπλοκή των νεαρών και κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες των νεαρών στα γύρω στενά, το οποίο κατέληξε 60 μέτρα πιο κάτω μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο καθ’ ομολογίαν δράστης μαχαίρωσε στον θώρακα και στο στήθος το θύμα.

Ο δράστης άφησε το θύμα αιμόφυρτο και μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία ενεπλάκησαν στη συμπλοκή διέφυγε προς τα γύρω στενά.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων και του δράστη, ο οποίος είναι Έλληνας 18 ετών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Αθλητικής Βίας, όπου ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε με μαχαίρι το θύμα. Ακόμα δεν αποσαφηνιστεί το κίνητρο του δράστη, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.