Καλλιθέα: Δεν έχει αναζητήσει κανείς τον νεκρό 17χρονο - «Ομερτά» από τους συλληφθέντες

Αρκετές ώρες μετά τον θάνατό του, ο 17χρονος, που έπεσε νεκρός ύστερα από θανάσιμη επίθεση σε βάρος του στην Καλλιθέα, δεν έχει αναγνωριστεί και κανείς δεν τον έχει αναζητήσει. Παράλληλα, οι 13 συλληφθέντες κρατούν την σιωπή τους ως προς τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (24/06).

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Action24, επεσήμανε πως «προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση και να ταυτοποιήσουμε το θύμα».

Οι εμπλεκόμενοι, όπως είπε, είναι άτομα 17-18, ενώ όσον αφορά στο ίδιο το θύμα δεν έχει καταστεί δυνατή η αναγνώρισή του, γιατί δεν είχε πάνω του κάποιο στοιχεία ταυτοποίησης, ούτε και έχει δώσει κάποιος στοιχεία.

«Δεν είχε δώσει στοιχεία για το θύμα κανένας από τους 13 προσαγόμενους» σημείωσε, συμπεραίνοντας πως προφανώς φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με δίωξη.

Όσον αφορά στο κίνητρο και εάν πρόκειται για άλλο ένα οπαδικό επεισόδιο, η ίδια ανέφερε πως η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και αυτή την ώρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, έδωσε μία νέα πληροφορία που ίσως απομακρύνει την πιθανότητα να πρόκειται για οπαδική βία.

«Το θύμα και ο δράστης προέχονται από την ίδια ομάδα, έφεραν διακριτικά πάνω τους» ενημέρωσε.

Εξήγησε, παράλληλα, πως ο δράστης υποδείχθηκε από τα άτομα που προσήχθησαν από το σημείο, αλλά και εξετάζεται εάν το μαχαίρι που βρέθηκε κάτω από ένα όχημα είναι εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία.

Οι αστυνομικοί, όπως είπε η κα Δημογλίδου, «συλλέγουν βίντεο, καθώς μπορεί να έχουν φύγει από το σημείο μερικοί, μπορεί να υπάρχουν και μάρτυρες».

Πώς έγινε η δολοφονία στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το φονικό επεισόδιο έλαβε χώρα μετά από συμπλοκή που είχε ο 17χρονος και η παρέα του - περίπου 6 άτομα - με μία ομάδα άλλων τριών.

Εκείνοι, οι 3, κάλεσαν άγνωστο άτομο για να ζητήσουν βοήθεια και ήρθαν μερικά ακόμα άτομα στο σημείο.

Εκεί, κάποιος τραυμάτισε τον 17χρονο με μαχαίρι στο στήθος, ενώ ένα δεύτερο άτομο τραυματίστηκε στο πόδι.

Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν, ενώ περίοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους για να δουν τι συμβαίνει.

Κατά την ίδια πηγή, ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του, λέγοντας «εγώ τον μαχαίρωσα», αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει τους λόγους.

Ο ίδιος, παράλληλα, φέρεται να είπε ότι το μαχαίρι που έχει βρεθεί δεν είναι αυτό του εγκλήματος.