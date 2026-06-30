Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές μετά την ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που σημειώθηκε περί τις 13:00 το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη (30/06), επί της οδού Αλκμήνης, στο νούμερο 22.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κλήθηκαν και έσπευσαν περί τις 13:10 στο σημείο 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ειδικό διασωστικό, και δύο ειδικούς σκύλους διάσωσης.

Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ, για να αναλάβουν τυχόν απεγκλωβισμούς και τραυματισμούς.

Πετράλωνα - 4 οι εγκλωβισμένοι

Η εικόνα από το σημείο είναι ανησυχητική, με αναφορές πως έχει καταρρεύσει μία 4ωροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης. Επίσης, γίνεται λόγος για 4 εγκλωβισμένους στο σημείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η πολυκατοικία είχε 7 διαμερίσματα, κατοικημένα στο σύνολό τους, ενώ η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Το πρώτο πυροσβεστικό που έφτασε καλεί από τον συγκεντρωμένο κόσμο να κάνει ησυχία, προκειμένου να μπορέσουν να αφουγκραστούν από τα χαλάσματα όποιον εγκλωβισμένο ζητάει βοήθεια.

Λόγω της πιθανότητας σοβαρών τραυματισμών, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο».

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026