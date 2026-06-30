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Κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα: Επί ποδός οι αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την κατάρρευση κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Υπάρχουν ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα | Orange Press Agency
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Κατάρρευση κτιρίου στην περιοχή των Πετραλώνων σημειώθηκε περί τις 13:00 το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη (30/06).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κινητοποίηση έγινε περί τις 13:10 και στην περιοχή μεταβαίνουν δυνάμεις.

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Η εικόνα από το σημείο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά υπάρχουν αναφορές πως έχει καταρρεύσει μία 4ωροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης. 

Επίσης, γίνεται λόγος για εγκλωβισμένους στο σημείο, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές. 

Στην περιοχή φαίνεται ότι γίνονταν εργασίες. 

Οι πρώτες εικόνες από το Orange Press Agency:

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