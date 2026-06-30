Κατάρρευση κτιρίου στην περιοχή των Πετραλώνων σημειώθηκε περί τις 13:00 το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη (30/06).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κινητοποίηση έγινε περί τις 13:10 και στην περιοχή μεταβαίνουν δυνάμεις.

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Η εικόνα από το σημείο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά υπάρχουν αναφορές πως έχει καταρρεύσει μία 4ωροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης.

Επίσης, γίνεται λόγος για εγκλωβισμένους στο σημείο, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Στην περιοχή φαίνεται ότι γίνονταν εργασίες.

Οι πρώτες εικόνες από το Orange Press Agency: